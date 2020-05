Aghilar non è stato catturato. Tre persone portate in caserma e interrogate. Al vaglio collegamenti con il super ricercato

Bocche cucite su quanto accaduto ieri pomeriggio a Orta Nova, dove le immagini di decine carabinieri e cacciatori per le strade della città e poi davanti alla locale caserma dei carabinieri in un primo momento avevano fatto pensare alla cattura del super ricercato Cristoforo Aghilar.

Per qualche ora la notizia della cattura dell'assassino reo confesso di Filomena Bruno era stata avvalorata da un comunicato di un sindacato di polizia penitenziaria. Notizia che però non trovava alcun riscontro, con tanto di smentita da parte degli organi inquirenti.

Lo stesso sindacato, poi, rettificava il comunicato stampa, attribuendo al lavoro di militari e cacciatori il fermo di tre soggetti che sarebbe avvenuto all'interno di un appartamento, dinamica diversa da quella descritta da alcuni organi di informazione, secondo i quali, invece, i tre sarebbero stati fermati e portati in caserma al termine di un inseguimento, uno dei quali sarebbe un soggetto noto per gli assalti ai bancomat, mentre un altro in passato sarebbe stato vittima di un agguato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è chiaro se i tre siano legati o meno ad Aghilar. E in che maniera. Intanto gli interrogatori sarebbero proseguiti per tutta la notte.