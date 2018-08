Paura sul Gargano, catamarano si capovolge: turisti tratti in salvo dalla Guarda Costiera

Disavventura a lieto fine per due turisti caduti in acqua a seguito del capovolgimento del loro catamarano. Gli stessi sono stati dapprima notati a più di 1000 metri dalla costa da un bagnino di uno stabilimento balneare del lungomare “E. Mattei” di Vieste, il quale, osservati gli inutili tentativi con i quali i velisti tentavano di raddrizzare l’unità, ha subito segnalato la situazione in atto alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.

Nel giro di pochissimo tempo molte altre richieste di intervento da parte di bagnanti presenti in zona hanno raggiunto i militari della Guardia Costiera, i quali riferivano tra l’altro di un evidente trascinamento dei due malcapitati verso il largo.

L’immediato impiego della Motovedetta CP880 ha permesso il rapido recupero dei naufraghi e la messa in sicurezza dell’imbarcazione “scuffiata”. Con l’ausilio di un gommone nel frattempo sopraggiunto, i due velisti sono stati trasferiti a terra in perfette condizioni di salute assieme al proprio natante.

Come in questo caso, determinante per la positiva riuscita del soccorso è stata la pronta segnalazione dell’emergenza attraverso il NUMERO BLU 1530, che si ricorda essere attivo e gratuito 24/24 ore su tutto il territorio nazionale.