Fine della sofferenza per i sette cuccioli rinchiusi nell'isola ecologica di Castelluccio: saranno spostati e adottati

Buona notizia per i sette randagi di Castelluccio dei Sauri rinchiusi all'interno dell'Isola Ecologica comunale nella stanza di degenza post sterilizzazione.

I sette cuccioli, infatti, saranno presto spostati e ospitati in un luogo più adatto e accogliente, per poi essere sterilizzati e preparati per l'adozione. Decisivo è stato l'intervento degli uomini della Vigilanza ambientale zoofila dell'Accademia Kronos di Foggia, giunti stamani per verificare la condizione dei piccoli randagi.

"Il sindaco ha ben compreso che il benessere animale dei suoi cani è importante. Mi occuperò personalmente impegnandomi nelle adozioni dei sette cuccioli dopo la sterilizzazione. I cuccioli non meritavano che rispetto, ora lo avranno", ha commentato su Facebook Alessandra Augelli, la volontaria che si occupa della cura dei randagi del comune foggiano.