Bomba a Castelluccio dei Sauri: malviventi fanno saltare in aria l'ingresso del Banco di Napoli

Bomba, nella notte scorsa, intorno alle quattro, presso il Banco di Napoli in via Roma a Castelluccio dei Sauri. I malviventi hanno fatto saltare in aria l’ingresso dell’istituto di credito - probabilmente con la tecnica della marmotta - e hanno cercato di portar via dallo sportello bancomat il denaro contenuto all’interno. Ancora da quantificare il danno, mentre gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori. Sul caso indagano i carabinieri.