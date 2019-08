Gay rifiutati, sindaco indignato a Matteo: "Venite presto sarete nostri ospiti" (perché "San Severo non è omofoba")

Il caso di Matteo, giovane omesessuale di Modena al quale una donna di San Severo avrebbe rifiutato di affittare casa perché in compagnia di un altro ragazzo, quindi perché gay, ha suscitato scalpore e imbarazzo.

La notizia ha fatto il giro del web e la città dell'Alto Tavoliere è finita nel mirino di turisti e vacanzieri, indignati dalla vicenda.

Sul caso si è espresso anche il sindaco Francesco Miglio: "San Severo, la città di cui sono sindaco dal 2014, è una comunità di persone accoglienti, affabili, ospitali. Sono mortificato e molto dispiaciuto per quanto accaduto a quei due ragazzi non ricevuti in un B&B della mia città perché omosessuali. Mi auguro che loro possano presto tornare a San Severo, saranno ospiti degli amministratori comunali. Noi li aspettiamo, perché la nostra è una città che accoglie, non discrimina e, soprattutto, non è omofoba"