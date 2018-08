Marijuana nel cespuglio, dosi da spacciare sotto le auto: scoperto (e arrestato) 20enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Casalnuovo Monterotaro hanno tratto in arresto un ventenne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il risultato dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, disposta dal Comando della Compagnia Carabinieri di Lucera. Il ragazzo, certo di non poter essere scoperto, si era appartato in un terreno agricolo nei pressi della propria abitazione a Casalnuovo Monterotaro per nascondere il grosso della droga in un cespuglio, non immaginando di essere sotto osservazione da parte dei Carabinieri, che ne seguivano attentamente i movimenti da tempo. Era stato poi visto nascondere sotto un’autovettura parcheggiata lungo la stessa via altre confezioni, più piccole, così più a portata di mano, per essere prontamente smerciate ai suoi acquirenti.

I militari, seguita a distanza tutta la manovra, hanno quindi deciso di intervenire e, dopo aver fermato il sospettato, sono andati a verificare cosa fosse stato nascosto con tanta circospezione. E così, sotto il cespuglio è stata trovata una busta contenente 365 grammi di marjuana e un bilancino di precisione, mentre sotto l’autovettura in sosta tre ovuli, già suddivisi in dosi, per un totale di 21 grammi dello stesso stupefacente. Per il ventenne è quindi scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e, al termine delle formalità di rito è stato associato in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione familiare, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.