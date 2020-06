Carpino, ritrovato con un'ala spezzata: 'staffetta' dei volontari per soccorrere il falco ferito

E' stato ritrovato nelle campagne di Carpino, sul Gargano con l'ala destra spezzata. Così, per salvare quel bellissimo esemplare di gheppio è scattata una vera e propria staffetta di solidarietà: recuperato da un volontario, attraverso l'impegno delle Guardie per l'ambiente di Corato, passando da Carpino per Foggia, Andria e Corato, il falco ferito ha raggiunto Bitetto, dove è stato affidato al Centro di recupero animali selvatici presso l'Osservatorio faunistico. L'esemplare è in buone condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.