"Noi diciamo basta". Il grido d'allarme dal carcere di Foggia dove "comanda la criminalità" ma mancano gli agenti

"Chiediamo rispetto per la polizia penitenziaria, una maggiore organizzazione e attenzione da parte di chi amministra l'intero sistema. Ministro dove sei?". Così Pasquale Montesano, segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, questa mattina a Foggia, città segnata dalla maxi-evasione dal carcere dello scorso 9 marzo.

"C'è anche un problema relativo alle respoinsabilità regionali: alle notifiche che hanno adottato altri corpi di polizia per i fatti di Santa Maria di Capua Vetere, la Puglia risponde tappando la bocca ai rappresentanti sindacali Osapp con sanzioni disciplinari", denuncia.

"L'attenzione su Foggia - continua - è principalmente sulla carenza degli organici. Già due anni fa avevamo detto che qui comandava la criminalità, poi è successo quello che è successo". A pesare, gravemente, il taglio lineare effettuato alcuni anni fa in tutti gli istituti pugliesi (500 unità nel complesso, troppe).

"Chi lo ha fatto non si è reso conto delle conseguenze", spiega invece il segretario regionale Nicola di Nicoli che ricorda: "Tutte le persone che entrano in carcere, anche quelle giudicabili, torneranno sul territorio. Se rientrano in un certo modo, noi avremo un delinquente più agguerrito a piede libero".