In arrivo 97 nuovi agenti nelle carceri di Puglia e Basilicata, lo annuncia la Lega: Foggia in attesa del riparto

“A partire dal 1° agosto, sono in arrivo nuovi agenti di Polizia penitenziaria nelle strutture carcerarie del provveditorato Puglia e Basilicata. Sono 97 in tutto, di cui 40 uomini e 57 donne. La Lega ha raccolto il grido d’allarme degli istituti carcerari ed il Governo ha voluto dare una prima risposta alla cronica carenza di organico. Il nostro obiettivo fondamentale è il miglioramento della vita e della sicurezza per gli agenti, che a loro volta lavorano per mantenere l’ordine all’interno delle carceri e il corretto svolgimento della vita dei detenuti. Nonostante le continue e spesso pretestuose critiche, siamo passati ancora una volta dalle parole ai fatti”. Lo dichiara in una nota la deputata pugliese della Lega e membro della Commissione II - Giustizia, Anna Rita Tateo.

Intanto lunedì 15 luglio 2019, alle ore 11:00, dinanzi la Casa Circondariale di Foggia, sita in Via delle Casermette n° 22, il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo, dopo aver visitato l’istituto penitenziario suddetto, terrà conferenza stampa per illustrare la situazione delle carcere di Foggia e le iniziative che verranno intraprese a salvaguardia del personale.