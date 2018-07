Blitz della Guardia di Finanza a Carapelle: fiamme gialle nella villetta di Massimo Curci

Blitz della Guardia di Finanza a Carapelle: questa mattina, le fiamme gialle hanno raggiunto l'abitazione di Massimo Curci, dove lo stesso è ristretto in regime degli arresti domiciliari, dopo l'operazione "Security" della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Gli uomini della GdF stanno perquisendo la lussuosa villa del commercialista, ex vicepresidente del Foggia Calcio e imprenditore su ordine della Procura della Repubblica di Foggia, alla ricerca di documenti da vagliare. Sul posto, anche una ambulanza del 118: alla vista degli uomini in divisa, infatti, il commercialista avrebbe accusato un piccolo malore, poi risolto senza l'ausilio del paramedici.