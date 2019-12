Tragedia sfiorata per via di una candela accesa: fiamme in un'abitazione, donna salvata dai carabinieri

Tragedia sfiorata il 25 dicembre scorso in un appartamento di Carapelle, dove i carabinieri del posto hanno tratto in salvo una signora di 75 anni coinvolta in un incendio tra le mura di casa divampato per via di una candela accesa.

Decisivo - ha spiegato il primo cittadino - "l'intervento di Piccirillo e dei suoi uomini intervenuti nello stabile di via Montebello", immediatamente evacuato in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, i cui operatori hanno sedato le fiamme.

Umberto Di Michele ha espresso gratitudine nei confronti dei militari dell'Arma della stazione locale.