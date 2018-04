Carapelle, incendio doloso distrugge due auto nella notte: colpiti marito e moglie

Due auto sono state date alle fiamme, la scorsa notte, a Carapelle, in via del Mezzogiorno. Si tratta dei mezzi di una coppia di coniugi - 59 anni lui, invalido civile; 58 lei, bracciante agricola - residenti nel paesino dei Cinque Reali Siti.

Nel rogo sono andate danneggiate una Fiat Grande Punto e una Fiat Stilo parcheggiate in strada. Benchè non siano state trovate tracce evidenti di liquido infiammabile o inneschi di sorta, non si esclude che l'accaduto sia riconducibile a natura dolosa. Ascoltati dai carabinieri, incaricati delle indagini del caso, i coniugi hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce da alcuno, nè ritengono di avere nemici.