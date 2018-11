Carapelle, atti vandalici alla scuola materna. Il sindaco amareggiato: "È gente che non ha a cuore la città”

Ancora una volta Carapelle è in balìa dei vandali. Questa notte ignoti hanno divelto il cancello d’accesso ai locali mensa della scuola materna. Si tratta di un vero e proprio sfregio alla città, anche perché pare che non sia stato rubato nulla dai locali scolastici.

Come se non bastasse, è stata danneggiata anche la porticina d’accesso al vano sotto palco della fontana comunale di piazza Giovanni Paolo II. “L’amministrazione comunale ha immediatamente allertato le forze dell’ordine – ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele – che sono prontamente intervenute per constatare i danni. Ancora una volta non possiamo far altro che provare dolore per il comportamento incivile di chi non ha a cuore la città".

"Ricordo ai concittadini che oramai le telecamere dei cellulari sono di uso pubblico e che atteggiamenti incivili possono essere ripresi ed inviati a chi di competenza in maniera anonima. A tal proposito – aggiunge il sindaco – stiamo provvedendo ad istituire un numero whatsapp per segnalare gli atti vandalici o incivili che si mettono a segno a Carapelle. Presto sarà possibile dunque comunicare in tempo reale cosa stia accadendo in paese, nella garanzia del totale anonimato del segnalatore”. In attesa delle telecamere di videosorveglianza bisogna fare quadrato e sentirsi parte di una comunità. Denunciare un reato è segno di civiltà ed è giusto che si faccia”.