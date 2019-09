Luigi e Giuseppe, un anno fa il terribile incidente mortale. Carapelle non dimentica: "Pensiamo sempre a loro"

Con un post su Facebook il Comune di Carapelle ricorda Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, i due ragazzi morti in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 83 che collega Stornara a Orta Nova: "Un anno che non cancella il turbamento che si prova ogni volta che si pensa a quei ragazzi. E a loro si pensa sempre. Un episodio tragico da cui trarre insegnamento: non si scherza con la strada, questo è il primo pensiero" si legge.

"Oggi pomeriggio, in un incontro pubblico, ricorderemo Luigi e Giuseppe e lo faremo proprio durante un momento di partecipazione da parte dei giovani per la realizzazione di impianti sportivi a Carapelle. Un barlume di speranza. La grave perdita dei due nostri ragazzi non verrà mai dimenticata, ma speriamo possa essere uno sprone per andare avanti, amare la vita, restare al fianco dei nostri giovani e collaborare tutti insieme. A Michele Tarantino, che fortunatamente è sopravvissuto a quel tragico evento, auguriamo di guarire presto e di non avere più bisogno del supporto medico. In bocca al lupo"