Foggia più sicura: arrivano altri 'Carabinieri di quartiere', personale altamente specializzato al servizio dei cittadini

A partire da lunedi prossimo l’Arma dei Carabinieri sarà ancora più vicina ai cittadini foggiani con un importante potenziamento del servizio di 'Carabiniere di Quartiere'. Già presente da tempo a Foggia, grazie all’innesto di nuovo personale disposto dal superiore Comando di Legione, con il trasferimento in Capitanata di Carabinieri usciti ora dal corso di formazione, sarà possibile migliorare ulteriormente il servizio.

Il "servizio di quartiere" rappresenta, per l'Arma dei Carabinieri, la trasposizione del proprio originale modello istituzionale dalla campagna alla città, trasferendo nei popolosi quartieri urbani la presenza più vicina, vigile e rassicurante di poliziotti e carabinieri che, svolgendo il loro servizio a piedi, possono meglio intrattenersi a parlare con la gente, per conoscerne le esigenze e raccoglierne le istanze.

E’ ormai un dato consolidato quello riguardante l’importanza del sistema di "sicurezza integrata", che si sostanzia anche con il rafforzamento del legame tra cittadini e forze dell’ordine, attraverso la concreta realizzazione di un servizio efficace di "polizia di prossimità", ritenuto a ragione la soluzione più idonea per intercettare le aspettative della popolazione e dare loro concrete risposte.

L’attività integra il dispositivo di prevenzione generale già attuato da pattuglie e perlustrazioni, e persegue l’obiettivo prioritario di attendere ad un compito precipuamente orientato al "servizio" del cittadino. I Carabinieri saranno presenti nei settori in cui l’Arma dei Carabinieri è giornalmente competente in base al piano coordinato di controllo del territorio, essendone fondamentale parte integrante.

Il servizio così implementato consentirà ancora di più il rispetto dei criteri di continuità nell’esecuzione del servizio e di stabilità nell'assegnazione del personale, contribuendo a far diventare il Carabiniere di zona un punto di riferimento istituzionale per i cittadini di ciascuna area a questo assegnata, attraverso la sua presenza costante, ed che un prezioso collettore informativo, sempre finalizzato alla prevenzione dei reati di natura predatoria e al miglioramento della percezione della sicurezza.

I Carabinieri di quartiere sono poi dotati, oltre che di un'uniforme caratteristica, che li rende facilmente individuabili e riconoscibili, di equipaggiamenti tecnologici di ultima generazione, che consentono loro di esprimere sul campo un'autonoma e immediata capacità operativa di grande rilievo, conferendo un effettivo valore aggiunto ad ogni singolo operatore.

Ogni militare è infatti dotato di una radio miniaturizzata, per mantenersi costantemente collegato alla rete operativa, come una qualsiasi pattuglia motorizzata, nonché di un computer palmare integrato con un cellulare radiolocalizzabile via satellite, mediante il quale è possibile trasferire e scambiare dati ed immagini con la Centrale Operativa di riferimento e, attraverso di essa, entrare anche nel più complesso sistema di Banche Dati delle Forze di polizia.

Anche grazie a tali apparati, il Carabiniere di quartiere non è mai una "monade" nell'universo cittadino. Egli si inserisce in modo attivo nel coordinato dispositivo di sicurezza che opera nei grandi centri urbani dove il Piano di Controllo Coordinato del Territorio, tra Arma e Polizia di Stato, consente il razionale impiego delle risorse sul campo, evitando così vuoti operativi o antieconomiche sovrapposizioni.

Le segnalazioni che farà la cittadinanza verranno sempre gestite nella massima tutela della privacy e della sicurezza dell’interlocutore. Al rientro in caserma saranno consegnate al Comandante della Stazione che, in base al loro contenuto e alla natura della problematica riferita, si rivolgerà nella massima riservatezza alla struttura che potrà al meglio operare per risolverla, sia essa la Stazione stessa, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia o, per le situazioni più delicate, il Nucleo Investigativo o, addirittura, il R.O.S.. Se necessario le notizie verranno riportate anche direttamente al Comandante Provinciale.

Il Comandante Provinciale invita i cittadini di Foggia ad affidarsi con la massima tranquillità e fiducia al Carabiniere di Quartiere, rammentando di avere davanti personale altamente specializzato che potrà veicolare con tempestività e riservatezza qualsiasi tipo di informazione a vantaggio della sicurezza di questa bella città.

