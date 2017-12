VIDEO | Aquilio: "Dobbiamo assottigliare la zona grigia tra i cittadini onesti e la mafia"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A FoggiaToday il colonnello Marco Aquilio invita i cittadini a collaborare e denunciare, i carabinieri a fare uno sforzo maggiore durante le festività. "Gli sforzi fatti in questo periodo sono sotto gli occhi di tutti" ha detto il comandante provinciale dell'Arma. La strada è ancora dura, ma c'è bisogno della collaborazione della cittadinanza: "Militarizzare il territorio altrimenti non servirebbe". L'arrivo dei 'Cacciatori' ha colmato il gap nella Foresta Umbra: "I risultati si sono visti, è un anno positivo ma è la premessa per maggiori risultati, non siamo ancora soddisfatti e vogliamo di più".