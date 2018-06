VIDEO | Sul Gargano arrivano i carabinieri a cavallo: otto unità nel cuore del bosco 'La Difesa'

Ad annunciarlo a FoggiaToday il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla, al termine del riunione del comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto ieri mattina in Prefettura dopo i gravi episodi di Monte Sant'Angelo. La notizia è stata confermata anche dal sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, dove avrà sede il reggimento