Carabinieri di Carapelle: la sede momentaneamente ad Orta Nova, ma un ‘presidio’ in Municipio

Da oggi la sede del Comando Stazione Carabinieri di Carapelle sarà temporaneamente ripiegato su quello di Orta Nova. La manovra si è resa inevitabile a causa di urgenti interventi strutturali di cui necessita l'edificio, e che il comune si è reso disponibile ad effettuare.

Per la cittadinanza poco, comunque, cambierà per i tre mesi di cui, approssimativamente, tali lavori necessiteranno. I servizi esterni di perlustrazione, infatti, pur partendo dalla nuova sede provvisoria, situata a pochi minuti di distanza, graviteranno in ogni caso sul territorio di normale competenza, continuando quindi a garantirne la vigilanza, senza alcun cambiamento.

Per quanto riguarda, invece, ogni altra esigenza per la quale il cittadino avesse necessità di recarsi personalmente al Comando, per tutta la durata del ripiegamento l'Arma, grazie alla disponibilità del Comune, istituirà un proprio "presidio" presso il Municipio, dove potranno essere svolte tutte le attività che normalmente vengono effettuate in caserma. Tale presidio osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: tutti i giorni, domenica compresa, dalle 11.30 alle 13.30, e dalle 15.30 alle 17.30.

Nulla cambia per le richieste telefoniche di intervento. La Centrale Operativa del Comando Provinciale, presso la quale è attestato il numero di emergenza 112, continuerà a gestire, come sempre, ogni richiesta, sia telefonica che proveniente da chi, non ancora al corrente della momentanea chiusura, dovesse suonare al citofono della Stazione.