Investito carabiniere a Rodi Garganico

Se la caverà con una decina di giorni di prognosi, il carabiniere investito la notte dello scorso 26 maggio, a Rodi Garganico, durante il turno di servizio.

Il militare è stato travolto da un mezzo in fuga riportando escoriazioni e ferite giudicate guaribili in poco più di una settimana. In merito alla vicenda, una persona è stata processata per direttissima presso la compagnia carabinieri di Vico del Gargano, mentre un altro soggetto sarebbe ancora ricercato. Seguono aggiornamenti.