Trentenne accoltellato alla spalla: il grave episodio al Cara di Borgo Mezzanone

Ieri sera intorno alle 20 all’interno del Cara di Borgo Mezzanone. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte della squadra mobile di Foggia, un 30enne nigeriano è stato accoltellato alla spalla. Accompagnato in ospedale, l’uomo non è grave. Per lui una prognosi di 21 giorni.

Ancora un grave episodio si è consumato presso il Centro d’Accoglienza Richiedenti Asilo. Il 13 gennaio un addetto alla mensa era stato preso a bottigliate in testa mentre nella notte tra il 22 e il 23 c’era stata una violenta lite presso l’ex pista abusiva adiacente il Cara, per cui un trentenne era statto rintracciato all’interno del Cara e arrestato per tentato omicidio.