Capra in giro per la città: l'insolito ritrovamento alle spalle del comando della polizia locale

Insolito ritrovamento questa mattina alle spalle del comando della polizia locale di Foggia, dove gli agenti e le guardi ecozoofile di E.R.A. Ambiente hanno recuperato una capra che girovagava in un cortile pubblico di via Manfredi trascinandosi la corda attaccata al collo L'animale, fermato con non poche difficoltà e nel frattempo immobilizzato, è stato caricato in un mezzo idoneo e condotto presso l'Asl veterinaria della città per gli accertamenti del caso.

