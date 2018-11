Nel foggiano bruciano baracche e si muore di caporalato ma "il Governo è fermo": sindacati contro Di Maio

"Nelle scorse ore si è sfiorata una nuova tragedia nella baraccopoli abusiva nata a ridosso della pista dell'ex aeroporto di Borgo Mezzanone. Un altro dramma figlio della disperazione, della povertà e della speranza di giovani stranieri venuti in Italia in cerca di sopravvivenza - continuano nella nota CISL, FAI e Anolf - Ci sono stranieri e stranieri, ci sono quelli che infrangono la legge, creando un mondo di malaffare, e c’è chi non ha altro posto dove dormire se non una brandina in posti che sono dei veri e propri 'inferni' improvvisati. È ora che quanto promesso ad agosto trovi seguito attuativo con, specifici e ben delineati, rispettando contemporaneamente le norme della legge, la dignità personale e l'impegno di solidarietà".