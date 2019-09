Colpi d'arma da fuoco contro un cane: ferito a una zampa, soccorso e salvato dai volontari de 'Gli amici di Balto'

Come riportano su Facebook 'Gli Amici di Balto', ieri sera i volontari hanno soccorso un cane in via Pescariello, ferito ad una zampa da un colpo d'arma da fuoco.

"Ormai stiamo finendo le parole per descrivere certa gente. Per fortuna questo cagnolone, nonostante tutto, continua ancora a sorridere e a scodinzolare".