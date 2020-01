Sab ha bisogno di cure, il sindaco torna sui suoi passi e affida (fino alla guarigione) il cane alla volontaria che lo ha soccorso

Si risolve positivamente la questione di Sab, il cane soccorso dalla volontaria Alessandra Augelli. Come noto, il sindaco del comune foggiano Antonio del Priore aveva inizialmente ordinato che il randagio venisse rimesso sul territorio, decisione che ha ottenuto il parere negativo del veterinario ASL, dott.Gravina, viste le condizioni di salute non idonee.

Il Sindaco del Priore è ritornato sui suoi passi, affidando il cane, in detenzione temporanea fino alla completa guarigione, ad Alessandra Augelli, presso la cui abitazione è custodito l'animale.

La volontaria dell'associazione Volontari Protezione animali di Foggia, che da tempo collabora con l'Amministrazione Comunale di Castelluccio per arginare il fenomeno del randagismo, ieri aveva individuato l'animale moribondo e dopo aver allertato invano gli organi competenti, non ricevendo risposta, lo aveva recuperato e inizialmente trasportato di sua iniziativa in ASL a Foggia, per poi recarsi presso un ambulatorio veterinario privato di Foggia.

L'amministrazione comunale, provvederà a pagare tutte le spese sanitarie al professionista individuato, così come previsto dalla normativa vigente.

"Questa mattina, infatti, dopo uno scambio di telefonate tra la nostra Associazione, la Augelli e la ASL, intervenuta sul posto per affrontare la questione, sono stati chiariti i ruoli e le responsabilità delle parti, con una conclusione che ha messo tutti d'accordo. Siamo soddisfatti del risultato nella speranza che questo possa essere d'esempio per altri casi simili che potrebbero verificarsi in futuro", spiega la presidente dell'associazione Terry Marangelli.