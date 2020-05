Cane precipita in un pozzo, partono i soccorsi: tratto in salvo dai vigili del fuoco

Lieto fine per un cucciolo di cane precipitato in un pozzo a Torremaggiore. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco coadiuvati dagli operatori dell'Enpa di Torremaggiore, chiamati dagli uomini della polizia locale, dopo che un cittadino transitato in zona aveva sentito dei lamenti provenienti dal pozzo.

Al momento del salvataggio il cane versava in buone condizioni, pur provato dal grande spavento. Resta da verificare come sia finito nel pozzo.