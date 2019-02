Brutalità a Foggia, tagliano le orecchie e abbandonano cucciolo insanguinato: salvato da due ragazzi ora Thor cerca casa

Lo hanno abbandonato ma potrebbe anche esser scappato. L'associazione A Largo Raggio mostra le foto di un cucciolo di circa 3 mesi e mezzo con le orecchie tagliate che vagava insanguinato per le strade di Foggia e che per fortuna è stato recuperato e messo in salvo da due ragazzi che fanno parte della Foggia bella e buona.

Thor - che verrà curato e seguirà la solita profilassi - cerca famiglia (no primo cane, no altri maschi, no catena, no cane da guardia o accoppiamento). Adozione con esperti della razza, adozione consapevole e per sempre come membro della famiglia. Per una buona adozione può raggiungere anche il centro nord. Controlli pre e post affido con compilazione questionario e colloquio volontari. Verrà affidato chippato, vaccinato e con trattamenti antiparassitari (Per info 3894877171 o 3495196531)