VIDEO | Il disagio e l'abbandono che uccidono a Candela: il dolore-denuncia degli amici di Claudio

Il pestaggio avvenuto il pomeriggio del 6 gennaio, la solitudine che ne sarebbe conseguita da parte delle istituzioni, la rabbia, la paura, il silenzio, il pregiudizio della comunità candelese perché portava i "dreads " (i capelli rasta): cosa ha ucciso Claudio Onorato? Il 4 febbraio il 31enne si impicca nella sua abitazione, a Candela. La Procura ha aperto un'indagine. La madre chiede giustizia: "Lo minacciavano, gli avrebbero dato fuoco se non avesse lasciato il paese". A Foggiatoday lo sgomento e il dolore degli amici di sempre di Claudio: "Se solo lo avessimo subodorato, lo avremmo incatenato pur di non fargli commettere sciocchezze". Per il trigesimo organizzeranno una fiaccolata per dire "basta suicidi, a Candela nessuno deve essere più lasciato solo".