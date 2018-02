Beccati con la marijuana, ma non era solo per uso personale: arrestati

A Candela i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto M.D. di 21 anni, e G. B. di 20. I militari, dopo aver fermato i due ragazzi a bordo di un’autovettura, hanno proceduto ad un controllo, sfociato poi in perquisizione, veicolare e personale, nel corso della quale i militari hanno trovato addosso ai due circa 12 grammi di marijuana.

Le perquisizioni, quindi, sono state ulteriormente estese alle abitazioni dei due giovani, dove veniva rinvenuto del materiale che lasciava presupporre un uso non solamente personale della droga. I due ragazzi, quindi, sono stati dichiarati in arresto per detenzione di marijuana ai fini di spaccio e, su diposizione del P.M. di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.