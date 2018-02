Il cancello è abusivo: viene rimosso ma 24 ore dopo spuntano una rete e dei blocchi di pietra

Poco meno di 24 ore, tanto è durata la rimozione del cancello carrabile installato abusivamente anni addietro lungo la strada comunale che porta alla Torre Saracena Gusmay. Il 15 febbraio scorso, giorno successivo all'esecuzione dell'ordinanza, ignoti hanno nuovamente sbarrato l'accesso al traffico veicolare e pedonale del tratturo installando una rete metallica e posizionando dei grossi blocchi di pietra, in barba all'ordinanza e alla legalità.

La richiesta di rimozione era stata presentata dall’avvocato Andrea Maggiano per conto della proprietaria di un trabucco distante pochissimi metri dalla torre saracena. Il legale rappresentante del ‘Gruppo Saccia Alberghi e Villaggi’, indicato nella missiva quale presunto responsabile dell’installazione del cancello carrabile all’imbocco della strada comunale di Bescile, in prossimità dell’innesto della SP Vieste-Peschici, con una nota acquisita dal Comune di Peschici il 5 dicembre 2017, aveva però precisato che il manufatto era stato posto in opera da soggetti diversi e comunque in data antecedente all’acquisto del terreno da parte della società. Ragion per cui l’ufficio manutenzione aveva emesso l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 3 del 24 gennaio 2018 a carico di ignoti.

Non è bastata però la rimozione del manufatto eseguita il 14 febbraio scorso a risolvere definitivamente il problema. Infatti, nel giro di pochissime ore, al suo posto sono spuntati una rete metallica e alcuni blocchi di pietra. Così facendo l’accesso al tratturo di proprietà demaniale che attraversa un villaggio turistico e conduce al trabucco e alla torre saracena, luoghi di rilevanza storico-culturali e di attrazione turistica, è di nuovo chiuso. Un impedimento che rende bene l’idea di quanta strada ci sia ancora da fare, nel Promontorio, in termini di civiltà e legalità.