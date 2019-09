Campo degli orrori in via San Severo, riduzione in schiavitù e prostituzione minorile: rinviate a giudizio 4 persone:

Schiave in un campo rom alla periferia di Foggia costrette a prostituirsi: il gup del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista ha rinviato a giudizio quattro persone, tutti rumeni, appartenenti allo stesso nucleo familiare (una coppia, il figlio e la compagna), accusati di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile e sequestro di persona nei confronti di tre minorenni di 16 e 17 anni connazionali. Ne dà notizia La Gazzetta del Mezzogiorno. Per gli stessi reati altri due minorenni, figli della coppia, saranno processati con il rito abbreviato il 27 settembre.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra marzo e settembre 2018. Stando alle indagini della Squadra Mobile di Foggia, "le minori venivano segregate all’interno di alcune baracche, chiuse dall’esterno con una catena ed un lucchetto, picchiate per più giorni per piegare le loro capacità di reazione e costrette a prostituirsi sotto il diretto controllo dei loro aguzzini».

Il campo degli orrori fu scoperto alla periferia dei Foggia il 7 dicembre 2018. L’indagine nacque dalla fuga di una minorenne, avvenuta nella notte del 3 settembre 2018 dal campo rom di Via San Severo, la quale era riuscita a fuggire dopo essere stata selvaggiamente pestata con “calci, pugni, schiaffi e cinghiate, sferrati in ogni parte del corpo, sulla faccia, sulla pancia e dietro la schiena, nonché trascinata per i capelli, facendola strisciare per terra, all’interno della baracca nella quale veniva segregata.“

Uno degli indagati avrebbe tentato di vendere per 28 mila euro il bambino che portava in grembo una delle minorenni, costrette a prostituirsi anche durante le gravidanze.