Cambio gomme: sulle strade provinciali da ieri si viaggia con quelle invernali, l'elenco in provincia di Foggia

E' scattata ieri - e sarà valida fino al 19 aprile 2018 - l'ordinanza numero 16 con la quale, l'arch. Emanuele Bux, dirigente del settore Viabilità, ha ordinato a tutti gli automobilisti che transitano sulle strade provinciali a munirsi di pneumatici invernali, "ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio". In questo periodo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono sì circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

