Città infuocate e caldo record: oggi, termometro oltre i 38 gradi a Foggia

Città infuocate e temperature record: oggi, 12 agosto, si registrerà l'apice del caldo in Italia: termometro oltre i 38 gradi a Foggia e Firenze, ma non va meglio nelle altre città, come Roma e Bologna, dove il caldo è reso ancora più fastidioso dall'umidità. Diventa quindi necessario assumere comportamenti corretti e responsabili, per 'difendersi' dal solleone e dal caldo asfissiante.