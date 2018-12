Calciatore 15enne morto al "Riuniti" dopo un aneurisma: la famiglia autorizza la donazione degli organi

E' morto dopo una settimana di agonia, Ruggiero Napoletano, calciatore 15enne del Medaglie d'Oro Barletta. Il ragazzo fu colpito, una settimana fa, da un grave aneurisma e fu ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è deceduto nella notte.

La famiglia ha autorizzato il prelievo degli organi, che andranno così a salvare altre vite. Sgomenta la città di Barletta e le società sportive del circuito calcistico giovanile e non. "Riposa in pace piccolo angelo. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la gioia che ci trasmettevi", si legge sulla pagina FB del Medaglie d'Oro Barletta.

Anche l'Audace Barletta si unisce al "lutto della famiglia Napoletano per la tragica scomparsa del piccolo Ruggiero, 15enne tesserato per il Medaglie d’Oro Barletta. La società esprime le proprie più sentite condoglianze", insieme alla società Barletta 1922: "la società biancorossa esprime le proprie più sentite condoglianze per il luttuoso evento e si stringe alla famiglia.