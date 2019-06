Incidente davanti a una scuola, donna cade in un tombino: non era segnalato ma coperto da un compensato

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Poteva farsi molto male questa mattina Antonella Venora, la malcapitata di una brutta avventura occorso nei pressi della scuola Smaldone. La donna, mentre percorreva il marciapiedi antistante l'edificio, è caduta in un tombino della pubblica illuminazione, finendoci letteralmente dentro. Il "buco" in cemento era appena coperto da del compensato, evidentemente in pessimo stato di conservazione oltre che altamente precario ed instabile come materiale. E' bastato che la donna poggiasse lì sopra il piede per farlo crollare rompere e cedere miseramente sotto ai suoi piedi. "Fortunatamente non mi sono fatta molto male, a parte qualche escoriazione.

Ma l'altra cosa assurda è che, nonostante le ripetute telefonate, nessuno dal Comando di polizia locale mi ha risposto. C'erano delle persone intorno a me che mi hanno subito aiutata e soccorsa. Fosse andata peggio, potevo star lì ad attendere soccorsi mai giunti" si sfoga la signora Antonella. Quando ci raggiunge è claudicante, ha la caviglia gonfia: "E se fosse caduto bambino, un anziano, cosa avremmo raccontato oggi?". Già: la domanda è all'Amministrazione comunale di Foggia: cosa avremmo raccontato?