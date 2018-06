Spaventoso incidente al Mugello: il pilota Michele Pirro cade dalla moto dopo un terribile volo

Spaventoso incidente al Mugello nel corso della seconda sessione delle prove libere del gran premio d'Italia della Moto GP: il pilota numero 51 della Ducati Team di San Giovanni Rotondo, Michele Pirro, in pista come tester e wild card, ha perso il controllo della sua moto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto dopo un terribile volo. E' stato trasportato all'ospedale Careggi di Firenze per accertamenti, è cosciente e parla.

Così il medico Charte sulle pagine on line della Gazzetta dello Sport: "Pirro ha un trauma cranico, facciale, toracico-addominale e del rachide lombo-dorsale, muove regolarmente tutti gli arti e ha una situazione neurologica normale. Per ulteriori controlli sarà sottoposto in ospedale a una Tac completa, ma la situazione è abbastanza tranquilla".