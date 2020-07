Attimi di paura nella chiesa del viale della Stazione: parroco cade da una impalcatura mentre sistema un lucernario

Attimi di paura questa mattina all'interno della chiesa Madonna della Croce di viale XXIV Maggio a Foggia per via di un incidente che ha coinvolto don Bruno Pascone. Il parroco della chiesa è precipitato per alcuni metri da una impalcatura mentre stava sistemando un lucernario.

Le condizioni del don, che ha riportato diverse fratture, non sarebbero gravi. Don Bruno è stato trasportato presso il pronto soccorso del policlinico Riuniti, dove si trova in attesa di essere ricoverato. E' cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.