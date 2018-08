Palo della luce cade e sfiora passante. Il sindaco di Vieste: "Abbattuto da un'auto di turisti che si è dileguata"

Il sindaco di Vieste, in merito alla segnalazione di una signora che ha denunciato la caduta di un palo della pubblica illuminazione sotto ai suoi occhi, ma che fortuna non ha provocato danni a persone o cose, fa sapere che il palo è stato abbattuto da una macchina di turisti che nel fare manovra avrebbe urtato il lampione facendolo quindi cadere. "Alcuni abitanti della zona ci hanno riferito la circostanza. La macchina si é poi dileguata prima dell'arrivo degli addetti alla pulizia dell'area".

Spiega il primo cittadino: "Il fatto che la turista riferisca di altri due episodi verificatesi in altri periodi in altre zone della città é alquanto strano. Come fa una turista a sapere cose accadute in inverno in concomitanza, tra l'altro, di fenomeni atmosferici particolari?" (la turista precisa però che sono stati gli abitanti della zona a riferirle queste cose).

L'avv. Giuseppe Nobiletti conclude: "Al di là di tutto procediamo periodicamente ad un monitoraggio dei circa 3600 punti luce presenti nella nostra città. Ovviamente abbiamo ereditato una rete cittadina abbastanza vecchia sulla quale siamo intervenuti in diversi punti. Stiamo lavorando al fine di trovare finanziamenti che ci permettano di rinnovarla nella sua interezza"