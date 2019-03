VIDEO | Il vento fa paura: palo della luce cade alla Macchia Gialla e danneggia auto in sosta

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Questa mattina una donna è rimasta ferita in via Mastelloni, mentre in via Padre Antonio da Olivadi, in zona Macchia Gialla, intorno alle 11 un palo della pubblica illuminazione è caduto su una Fiat Grande Punto in sosta.

Gli agenti giunti a bordo di una pattuglia della polizia locale, hanno chiuso la circolazione al traffico mentre una ditta incaricata dal Comune di Foggia ha messo in sicurezza l'area e il palo, che presentava dei fili scoperti.

Un altro palo è caduto in via Trento.