Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il distaccamento del rivestimento di uno stabile in via Pietro Castellino a Foggia.

Fortunatamente la caduta dei calcinacci non ha provocato danni a cose o persone. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità.