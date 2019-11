Ultim'ora | Paura in via Fini: grossa palma crolla al suolo (e distrugge due auto in sosta)

Tragedia sfiorata, poco fa, a Foggia, dove una grossa palma è caduta al suolo in via Fini. Il fusto, si è abbattuto su alcune auto in sosta - una Ford Mondeo e una Opel Corsa, entrambe distrutte - e solo per un caso fortuito non ha provocato feriti, tra pedoni e automobilisti in transito.

Sul posto, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale e di una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona. Non è stato necessario chiudere il tratto di strada al traffico veicolare per procedere alle operazioni.