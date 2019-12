Forti raffiche di vento sul Gargano, crolla albero sulla Statale 272: disagi alla viabilità

Disagi alla circolazione lungo la strada che collega San Marco In Lamis a San Severo. Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la zona ci sono i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas. Si circola con il senso alternato