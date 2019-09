Panico a Carapelle, albero crolla sull'asfalto in corso Matteotti

Un albero è caduto poco fa, a Carapelle, lungo corso Matteotti. Il grosso fusto è crollato sulla sede stradale e solo per un caso fortuito non si registrano danni a cose o persone. Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia.