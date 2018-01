Viale Fortore, trovato uomo senza vita in un’auto: è deceduto per cause naturali

Il corpo di un uomo senza vita, un molisano classe 1965, è stato ritrovato questo pomeriggio in viale Fortore a Foggia, alle spalle del Teatro Mediterraneo, all’interno di una Citroen. In un primo momento si era pensato ad un grave fatto di cronaca o a un incidente stradale, ma l’arrivo del medico legale ha sciolto ogni dubbio sulle cause della morte, appunto naturali. Numerose le segnalazioni circa la presenza di un cadavere a terra giunte a FoggiaToday. Sul posto anche la polizia loale, una pattuglia del 113 e il 118.