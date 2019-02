Senza vita e con una ferita alla testa vicino al mercato Rosati: uomo trovato morto a Foggia

Sarà l'autopsia, già disposta per i prossimi giorni, a stabilire la causa della morte dell'uomo trovato senza vita, questa mattina, all'interno di un deposito a piano terra, in via Domenico Cirillo, vicino al mercato Rosati.

L'uomo - 70enne foggiano - è stato trovato questa mattina, già senza vita, dal fratello, che ha lanciato l'allarme ai carabinieri. Il corpo, stando a quanto appreso, era riverso sul pavimento, in una pozza di sangue a causa di una ferita alla testa.

L'episodio - secondo la prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale - può ricondursi ad un incidente, una caduta che si è rivelata fatale (oppure una caduta accidentale a seguito di un malore). Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.