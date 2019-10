Ultim'ora | Macabra scoperta nel Foggiano: recuperato un corpo carbonizzato dentro un'auto

Macabra scoperta, alle porte di Lucera, dove è stato recuperato un corpo carbonizzato all'interno di un'auto bruciata. La scoperta questa mattina, lungo la Statale 17, ad una manciata di chilometri dal centro abitato di Lucera.

Dalle prime informazioni raccolte, il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco, allertati per un intervento per incendio auto; terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme e bonifica hanno scorto il cadavere, completamente carbonizzato, all'interno della scocca. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.