Cadavere carbonizzato all'interno di un'auto: il corpo potrebbe essere dell'uomo scomparso a San Severo

Macabro ritrovamento questa mattina in provincia di Foggia, in località Simeone in agro di Torremaggiore, dove è stato ritrovato il cadavere completamente carbonizzato di un uomo all'interno di un'auto.

Il corpo potrebbe essere di Leonardo Selvaggio, il 56enne di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di venerdì scorso a San Severo e rispetto al quale nelle ore successive i familiari, tra cui il figlio, avevano denunciato la scomparsa attraverso un appello su Facebook.

I rilievi e le successive indagini stabiliranno se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio. Sul posto i familiari dell'uomo, si attende l'arrivo del magistrato.

Aggiornato alle 13.43