Il cadavare di un bracciante agricolo polacco è stato ritrovato nella notte dentro il capannone di un'azienda agricola sita sulla Statale 89, in agro di San Giovanni Rotondo. L'uomo potrebbe esser deceduto per un malore. L’autopsia, disposta dal Pm, accerterà le cause del decesso.