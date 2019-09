Macabro ritrovamento nel Foggiano: trovato il corpo di un giovane uomo semi-carbonizzato, vicino un'auto in fiamme

La scoperta poco fa, lungo la Provinciale 89, in agro di Ascoli Satriano dove, all’interno di un capannone abbandonato in località San Carlo D’Ascoli, è stata rinvenuta un’auto in fiamme e, nei pressi, un corpo semi-carbonizzato