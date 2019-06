Macabro ritrovamento lungo la Provinciale 66: auto in fiamme, dentro c'è un cadavere

Macabro ritrovamento, questa mattina, lungo la Provinciale 66, in agro di Cerignola. Il corpo carbonizzato di una persona è stato ritrovato intorno alle 10.30, all’interno di un’auto in fiamme a breve distanza dal cosiddetto ‘bivio della lupara’ (in direzione Manfredonia).

Pochissime le informazioni al momento disponibili. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola che hanno spento il rogo, bonificato e messo in sicurezza la zona, anche carabinieri e polizia che dovranno innanzitutto risalire all’identità della vittima per poi ricostruire l’accaduto.