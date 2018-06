Rinvenimento shock tra Apricena e San Severo: trovato cadavere in un canale di scolo

Il corpo senza vita di un cittadino straniero è stato trovato questo pomeriggio riverso in un canale di scolo nei campi di Apricena in località San Severino, a ridosso della Statale 89. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo e Nucleo Speleo Alpino Fluviale. Si attende l'arrivo sul posto del medico legale per la prima ispezione cadaverica, che farà luce sulle cause della morte.